Martín Vizcarra exige se atienda su recurso de apelación: critica demora del sistema de justicia

El expresidente Martín Vizcarra, mediante sus redes sociales, denunció que su apelación contra la sentencia por presunto cohecho pasivo, que lo llevó a prisión, hasta el momento no es atendida, pese a que fue presentada el 3 de diciembre.

"Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas", escribió Vizcarra Cornejo, en referencia al artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige celeridad en los trámites.

PADRÓN ELECTORAL

En el documento, enviado al Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior, se requiere que se provea de inmediato el recurso, advirtiendo que de no hacerlo se informará a la Autoridad de Control del Poder Judicial, informa Correo.

Esta es la primera publicación de Martín Vizcarra desde que fue condenado a 14 años de prisión, el pasado 26 de noviembre, por presuntos sobornos vinculados a obras públicas. La denuncia coincide con su exclusión del padrón electoral.