Extrabajador habría revelado presuntas presiones para favorecer a postulantes a la JNJ

Una nueva versión podría poner en entredicho la transparencia del proceso para elegir a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según declaración difundida por Infobae, un extrabajador de la Secretaría Técnica Especializada de la Defensoría del Pueblo habría declarado ante la Fiscalía que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, habría solicitado incrementar los puntajes de algunos postulantes para favorecerlos en la selección.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CALIFICACIÓN

El exservidor habría señalado que, durante la etapa de evaluación curricular, la mayoría de candidatos no alcanzaba el puntaje mínimo requerido, pero los resultados finales habrían sido modificados. De acuerdo con su versión, solo nueve postulantes habrían aprobado inicialmente; sin embargo, en el cuadro final figuraban más nombres. “Querían que pasen prácticamente todos los que aprobaron el examen de conocimientos”, habría manifestado.

El testigo habría explicado que presentó un borrador de puntajes distinto al publicado y que los responsables de la Secretaría Técnica, Herbert Saldaña y Manuel Balladares, se habrían mostrado sorprendidos por la diferencia. También habría asegurado que el 31 de agosto recibió una llamada en la que, presuntamente, se le habría pedido “subir los puntajes” por indicación de Gutiérrez, lo que lo habría llevado a presentar su renuncia.

RESPUESTA DEL DEFENSOR

Según la declaración difundida, las presuntas modificaciones habrían beneficiado a determinados candidatos, entre ellos Jaime de la Puente Parodi, Germán Serkovic y Gino Ríos Patio, actual presidente de la JNJ. El extrabajador habría expresado su sorpresa por las altas calificaciones otorgadas en rubros como “experiencia profesional” e “investigación”, pese a que —según su relato— algunos documentos no cumplirían los requisitos establecidos.

No obstante, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, negó categóricamente las acusaciones y afirmó que “solo el colegiado de la Comisión Especial tiene competencia para calificar a los postulantes”. En declaraciones a Infobae, aseguró que “ninguna coordinación se realiza fuera de sesión” y que la evaluación se efectuó “documento por documento” en presencia de los miembros de la comisión.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, y las declaraciones del testigo protegido aún deberán ser contrastadas con los documentos oficiales del concurso para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.