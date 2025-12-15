Testigo afirma que Juan José Santiváñez dirigía su estudio jurídico mientras era ministro del Interior

Una nueva versión judicial podría comprometer al exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez en la investigación por presunta organización criminal. Según un testigo protegido, el exfuncionario habría continuado ejerciendo funciones como abogado mientras ocupaba el cargo ministerial, lo que podría ser considerado una conducta incompatible con el servicio público.
REUNIONES NOCTURNAS
De acuerdo con lo expuesto en el reportaje de Cuarto Poder y con información que pertenecería a la carpeta fiscal N° 1-2025, Santiváñez habría usado las oficinas de Percy Tenorio Gamonal, ubicadas en San Isidro, para mantener reuniones privadas con sus clientes durante las noches, evitando ser visto. El testigo, identificado como N° 005-2025, habría señalado que dichas actividades se realizaron mientras Santiváñez se desempeñaba como titular del Ministerio del Interior entre mayo de 2024 y marzo de 2025.
El informante habría añadido que Marco Palacios Meza, socio del Estudio Santiváñez, se encargaba del despacho durante ese periodo, aunque el propio exministro habría continuado tomando las decisiones clave. Estas reuniones, siempre según la fuente, se habrían realizado fuera del horario laboral y en un contexto de absoluta reserva.
EVIDENCIAS EN INVESTIGACIÓN
El reportaje también habría mencionado que el testigo presentó fotografías, conversaciones de WhatsApp y registros de fechas y horarios para respaldar su declaración. Además, indicó que Yessenia de la Cruz Rivas, administradora del Estudio Santiváñez, se encontraría en España junto a su madre, y que el exministro habría estado apoyándola económicamente.
El testigo habría asegurado, asimismo, que la mudanza del estudio jurídico hacia las oficinas de Percy Tenorio fue una decisión del propio Santiváñez, quien habría supervisado personalmente el traslado de documentos, computadoras y objetos personales. Estas afirmaciones forman parte de la información preliminar recogida por el programa periodístico y aún están sujetas a corroboración fiscal.
La Fiscalía de la Nación no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre estas declaraciones, y la investigación continúa bajo reserva.