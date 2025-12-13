Nicanor Boluarte: Corte Suprema confirma que seguirá procesado en libertad por caso 'Los Waykis en la Sombra'

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la revocatoria de la prisión preventiva que beneficiaba a Nicanor Boluarte Zegarra y otros implicados en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Con esta decisión, el hermano de la expresidenta Dina Boluarte y sus coinvestigados continuarán el proceso en libertad, bajo la medida de comparecencia simple, mientras se les investiga por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Fundamentos del fallo y próxima audiencia

El recurso fiscal buscaba revertir las resoluciones de dos Salas Penales de Apelaciones que en enero anularon la prisión preventiva. La Fiscalía argumentó un error en la aplicación de las leyes 32108 y 32138, que modifican el delito de organización criminal, alegando que son incompatibles con la Constitución. Sin embargo, la Sala Penal Permanente, si bien cuestionó la "pésima sistemática legislativa" de dichas normas, rechazó el recurso por falta de interés casacional.

El Poder Judicial tiene programada una nueva audiencia para el 6 de enero de 2026, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, donde se evaluará el pedido de archivo de la imputación por organización criminal presentado por la defensa de Nicanor Boluarte. La audiencia se realizará de forma virtual desde las 9 a.m.

Waykis en la Sombra e implicados

La investigación, a cargo del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), sostiene que la presunta red operó desde diciembre de 2022 para copar cargos públicos y favorecer al partido Ciudadanos por el Perú. Los investigados, que incluyen a Jorge Luis Ortiz Marreros y Zenobia Griselda Herrera Vásquez, niegan los cargos.