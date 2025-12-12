Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de empresas investigadas en Caso ‘Qali Warma’

El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de las empresas Frigoinca S.A.C. y Sociedad Ganadera Calipuy S.A.C., compañías investigadas por presuntas irregularidades en el caso ‘Qali Warma’. La medida fue aprobada por el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Según la resolución, la información financiera que deberá ser entregada corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. La autorización se dio en respuesta a un requerimiento del Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Supranacional Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Según la tesis de la Fiscalía, Frigoinca habría obtenido permisos sanitarios irregulares dentro de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad para colocar sus productos en colegios públicos a través del desaparecido programa social ‘Qali Warma’.

ENTIDADES ENCARGADAS DE RECOPILAR INFORMACIÓN

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) será la encargada de recopilar todos los movimientos bancarios de ambas empresas en un plazo máximo de tres días, los cuales deberán remitirse al Juzgado en diez días hábiles.

A la par, la SUNAT deberá proporcionar los datos tributarios pertinentes. La tesis fiscal sostiene que los alimentos distribuidos por Frigoinca habrían estado en condición putrefacta, lo que provocó múltiples casos de intoxicación en escolares a nivel nacional.