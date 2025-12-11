Fiscalía pide más de ocho años de cárcel para PPK por presunta colusión en IIRSA Norte

El Ministerio Público formalizó ante el Poder Judicial su acusación contra Pedro Pablo Kuczynski y varios exfuncionarios vinculados al proceso de concesión del proyecto IIRSA Norte. La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán, integrante del Equipo Especial Lava Jato, sostiene que entre 2003 y 2005 se desarrollaron acciones irregulares que habrían permitido que Odebrecht y sus socios obtuvieran ventajas indebidas durante la adjudicación del Eje Multimodal Amazonas Norte.

Reuniones con Jorge Barata y presunto direccionamiento

Según el requerimiento fiscal, Kuczynski, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión, mantuvo encuentros con Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en el país. Dichas coordinaciones, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, habrían contribuido al otorgamiento de la buena pro y del contrato de concesión a la Concesionaria IIRSA Norte, integrada posteriormente por Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero.

La acusación precisa que este presunto favorecimiento habría generado un perjuicio económico al Estado calculado en más de 108 millones de dólares. Por ello, la fiscalía ha solicitado ocho años y seis meses de prisión para Kuczynski y José Ortiz, mientras que para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico se ha requerido una pena de nueve años.

Con esta presentación, el Equipo Especial Lava Jato registra su acusación número 31 por hechos vinculados a corrupción en proyectos adjudicados a empresas brasileñas. La fiscal Canchihuamán reiteró que el Ministerio Público continuará impulsando estos procesos para esclarecer responsabilidades y proteger los intereses del Estado.