TC suspende orden judicial que ordenaba reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la suspensión de los efectos de una medida cautelar aprobada por el Poder Judicial (PJ), que ordenaba la restitución de Delia Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación.

El máximo intérprete de la Constitución en el Perú declaró fundada una medida cautelar presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para que se suspendan los efectos de hasta tres acciones de amparo que el PJ aprobó, uno de ellos disponía la restitución de Espinoza Valenzuela.

En la resolución, el TC justificó su fallo advirtiendo que existe un riesgo grave e inminente de que se afecten las competencias de la JNJ de aplicarse el fallo del Poder Judicial.

"Al disponer la suspensión provisional de los efectos del procedimiento disciplinario instaurado contra doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela, el órgano jurisdiccional está obstruyendo manifiestamente, con un blindaje anómalo el ejercicio de la potestad disciplinaria asignada directamente por la Norma Suprema a la JNJ", se lee en la resolución del TC.

VOTACIÓN REÑIDA

Cabe precisar que con 4 votos a favor y 3 en contra, el TC falló a favor de la JNJ. Los magistrados que votaron a favor fueron Luz Pacheco, Francisco Morales Saravia, César Ochoa Gardich y Pedro Hernández Chávez.