Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por financiamiento ilegal

El juez Leodán Cristóbal rechazó el pedido del líder de Perú Libre para variar la medida, al considerar que los argumentos ya habían sido evaluados.

El Poder Judicial decidió mantener vigente la orden de prisión preventiva por 24 meses contra Vladimir Cerrón, quien continúa siendo investigado por presunto financiamiento ilegal de campañas de Perú Libre. La resolución fue emitida por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien declaró sin sustento el pedido del líder del partido para reemplazar la medida cautelar por comparecencia con restricciones. Cerrón permanece en calidad de prófugo desde octubre de 2023.

Investigación por lavado de activos y organización criminal

La defensa del exgobernador regional de Junín argumentó que las circunstancias que justificaron inicialmente la prisión preventiva habrían variado, señalando la existencia de nuevos informes técnicos, ajustes en peritajes contables y fallos recientes en otros procesos que favorecieron al dirigente. También sostuvieron que las sentencias anuladas o revocadas por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema explicaban su ausencia, pues buscaba proteger su libertad ante decisiones que consideraba injustas.

Sin embargo, el juez Cristóbal Ayala precisó que los argumentos presentados ya habían sido evaluados previamente en etapas anteriores del proceso, por lo que no correspondía revisarlos nuevamente. También enfatizó que ningún investigado está facultado para evadir obligaciones procesales apelando a decisiones emitidas en causas distintas, recordando que Cerrón afronta medidas cautelares propias por delitos graves que justifican la restricción de su libertad.

Asimismo, el magistrado señaló que la prisión preventiva impuesta se sustenta en estándares constitucionales y supranacionales, señalando que la limitación temporal de derechos es compatible con el marco legal cuando responde a una motivación adecuada. Mientras tanto, Perú Libre confirmó a Cerrón como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2026, luego de culminado su proceso de elecciones internas con el 100% de actas procesadas por la ONPE.