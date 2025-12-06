Víctor Polay: Dictan 18 meses de prisión preventiva adicional contra terrorista por crímenes de odio

El terrorista Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) permanecerá recluido luego que la Fiscalía de la Nación logrará que el Poder Judicial dictará 18 meses de prisión preventiva adicional en su contra.

La medida cautelar se suma a la sentencia de 35 años que ya viene cumpliendo en la Base Naval del Callao. La prisión preventiva se dictó en el marco del caso 'Las Gardenias', donde se le acusa de los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado.

El juez Fernando Valdez declaró fundado el requerimiento fiscal, argumentando que existen graves y fundados elementos de convicción contra Polay Campos. El terrorista iba a recuperar su libertad el 3 de enero de 2026, al cumplir una condena de 35 años.

HOMBRE NUEVO

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el MRTA, liderado por Víctor Polay (alias "Camarada Rolando"), implementó una política destinada a la eliminación de grupos que denominaban "lacras sociales", incluyendo a homosexuales, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes, con el objetivo de construir al "hombre nuevo".

Entre los hechos imputados destaca la masacre ocurrida el 31 de mayo de 1989 en el bar "Las Gardenias", en Tarapoto. Según la investigación, un comando del MRTA ingresó al local, sacó por la fuerza a ocho ciudadanos y los ejecutó con armas de fuego, supuestamente por su orientación sexual.