Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra Óscar Acuña por caso Frigoinca

El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra Óscar Acuña, investigado por presunto cohecho en el marco del caso Frigoinca, por lo que continuará el proceso en libertad. El PJ determinó que la imputación por cohecho simple no cumple con el umbral legal necesario para restringir la libertad del investigado.

En un principio, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para el hermano del gobernador de La Libertad, César Acuña, argumentando riesgo de fuga, pero el Poder Judicial consideró que no se cumplían los tres requisitos legales de manera conjunta, condición indispensable para aplicar la medida coercitiva.

La resolución judicial aclara que la situación podría cambiar si se presentan nuevos elementos de prueba o ampliaciones fiscales. Por ahora, Óscar Acuña permanecerá en libertad mientras continúa el proceso, a pesar de que se encuentra prófugo desde el pasado 19 de noviembre, según reportes de las autoridades.

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN QALI WARMA

Óscar Acuña es investigado por presuntamente cobrar sumas de dinero a cambio de facilitar operaciones favorables a Frigoinca en La Libertad. Según la tesis fiscal, existe un pago de 77 mil soles realizados por un empresario vinculado a dicha empresa para favorecerlo en programa “Qali Warma”.

Los involucrados, entre ellos Acuña Peralta, serían parte de una organización dedicada a manipular procesos de selección y adjudicación para favorecer a proveedores de alimentos, como Frigoinca, dentro del ahora extinto Programa de Alimentación Escolar "Qali Warma" en varias regiones del país.