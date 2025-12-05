Poder Judicial

Hace una hora

Fiscales tendrán acceso a la información de las llamadas realizadas desde los centros carcelarios

Un reciente convenio firmado entre la Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Justicia permitirá utilizar esas comunicaciones en investigaciones de delitos como extorsión y sicariato.

Foto El Peruano



El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que a partir de ahora el Ministerio Público contará con acceso a la información de las llamadas realizadas desde distintos los centros penitenciarios del país.

La medida busca fortalecer la investigación fiscal de delitos complejos, como la extorsión y el sicariato, que como se sabe desde hace tiempo, frecuentemente se coordinan desde el interior de las penitenciarias.

REDES DELICTIVAS

Se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales”, afirmó Gálvez Villegas, destacando que ahora cuentan con esta herramienta.

El convenio con el Ministerio de Justicia permitirá coordinar el uso de esta información con otras entidades del Ejecutivo, garantizando acciones rápidas frente a las redes delictivas que operan desde las cárceles.


Temas Relacionados: CriminalesFiscalíaLlamadasMinisterio De Justicia Y Derechos HumanosPenalesTomás Gálvez Villegas

También te puede interesar:

BANNER