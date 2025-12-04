Pedro Castillo: PJ confirma fallo contra expresidente por conspiración y descarta golpe de Estado

Esta mañana, en la lectura de sentencia, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema descartó que Pedro Castillo haya cometido un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre de 2022, y confirmó el fallo por el delito de conspiración para la rebelión.

Ratificando la sentencia de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El colegiado dejó sin efecto las acusaciones más graves como golpe de Estado y abuso de autoridad por los que la Fiscalía solicitaba 34 años de prisión.

BARBARIDAD JURÍDICA

En su defensa, Castillo Terrones le dijo a la la jueza Norma Carbajal, que “En el proceso, tanto rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública no se ha podido confirmar. Y su veredicto es por otro caso (conspiración), inclusive no poniéndose de acuerdo”.

Esto, en referencia a que fue una sentencia por mayoría y no por unanimidad. El expresidente de la República finalizó su intervención asegurando que “el Perú, en su conjunto, sabe lo que está pasando en el país. Ustedes han cometido una barbaridad jurídica, señora magistrada”.