Martín Vizcarra apeló condena de 14 años de cárcel por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Foto Perú 21

El expresidente Martín Vizcarra apeló el veredicto que lo condenó a 14 años de prisión por actos de cohecho vinculados a las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La medida fue presentada dentro del plazo legal y busca que un tribunal superior revise el fallo emitido el 26 de noviembre de 2025.

El escrito fue dirigido al Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional; el recurso plantea observaciones al análisis jurídico y a la valoración de pruebas presentadas durante el proceso. La defensa de Vizcarra Cornejo insiste en que el fallo contiene errores que deben ser revisados.

PERJUICIO ECONÓMICO

Asimismo, impugna la declaración de responsabilidad por cohecho, así como el cálculo de la pena. Señalan que los hechos atribuidos no configuran el delito en la forma descrita por el fallo y pide una revisión completa de los fundamentos utilizados para imponer los 14 años de cárcel y la inhabilitación.

La apelación también intenta revertir la reparación civil que asciende a S/2 millones. La defensa plantea que no existe prueba para responsabilizarlo por un perjuicio económico y cuestiona la decisión de imponer el pago solidario junto a empresas constructoras involucradas en ambos proyectos.