Poder Judicial ordena a la JNJ restituir en el cargo de fiscal supremo a Luis Arce Córdova

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima dispuso que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponga a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular en un plazo máximo de cinco días hábiles, tras anularse el proceso disciplinario que motivó su destitución en 2021. La orden incluye la habilitación de su título y advierte que, de no cumplir, la JNJ y sus funcionarios podrían enfrentar multas.

La decisión se fundamenta en la resolución del 26 de noviembre emitida por la Primera Sala Constitucional, que declaró nulo el Procedimiento Disciplinario 116-2020-JNJ y todas las resoluciones vinculadas, incluida la destitución de Arce Córdova. Aunque la JNJ puede iniciar un nuevo proceso disciplinario, el juzgado ordenó su reincorporación inmediata al cargo.

Previo a este fallo, la JNJ había argumentado que la sentencia era “inejecutable” debido a una segunda destitución vigente y un proceso de amparo paralelo contra Arce Córdova. Sin embargo, con la anulación del procedimiento disciplinario, el obstáculo legal desapareció, dejando vía libre para su reposición.

CUESTIONAMIENTOS CONTRA ARCE CÓRDOVA

En medio de esta decisión judicial, Arce Córdova sigue siendo una figura polémica, pues ha sido investigado por presuntos vínculos con la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto” y por su renuncia irregular al Jurado Nacional de Elecciones en plena segunda vuelta del 2021. Esta última, desencadenó en una de las causas principales que llevó a su destitución.