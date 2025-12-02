Juzgado convoca audiencia para ejecutar archivo del caso ‘Cócteles’ contra Keiko Fujimori

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el viernes 19 de diciembre una audiencia presencial destinada a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en el conocido caso Cócteles. La sesión se realizará en la sede judicial ubicada en la avenida Tacna, en el centro de Lima, y contará con la presencia obligatoria de más de 50 procesados y sus respectivos abogados.

El juez Wilson Verástegui Gálvez dispuso que el TC remita copias certificadas del fallo e informe si existen recursos pendientes antes de proceder con el archivo definitivo. La resolución constitucional, emitida en octubre, declaró fundada la demanda presentada por la defensa de Fujimori, quien busca llegar a la Presidencia por cuarta vez, y ordenó anular la acusación que impulsaba la Fiscalía desde 2017.

UN TRASPIÉ DE LA FISCALÍA

La abogada Giulliana Loza solicitó además la nulidad de todas las resoluciones judiciales y actos procesales vinculados al caso, incluidos aquellos emitidos durante la etapa de investigaciones preliminares. El TC precisó que su fallo no declara inocencia ni culpabilidad, sino que constata la inviabilidad de continuar con una imputación “carente de sustento jurídico” y contraria a lo establecido en la Constitución.

El denominado caso Cócteles se centró en la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016 de Fuerza Popular, supuestamente solventadas con aportes de empresas privadas disfrazados como ingresos provenientes de eventos partidarios. Entre los señalados contribuyentes figuraban Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a plantear que existía una “organización criminal” y, en consecuencia, solicitar incluso la disolución del partido.