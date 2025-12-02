Daniel Salaverry: Poder Judicial revoca condena de 8 años de prisión en su contra por presunto peculado

La Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación del excongresista Daniel Salaverry y lo absolvió de la condena a ocho años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación que pesaban en su contra.

Con la decisión, quedan sin efecto todas las sanciones impuestas en primera instancia, permitiendo al expresidente del Congreso recuperar plenamente sus derechos civiles y políticos, según confirmó el propio Salaverry.

Tras ser absuelto, manifestó estar "tranquilo y contento", afirmando que la resolución corrige una sentencia "errónea" que lo afectó durante años. "Han sufrido conmigo estos años de persecución terrible, que me limitó en muchísimas cosas, no solo políticas, sino empresariales", declaró en entrevista con Canal N.

Crítica al proceso anterior

El excongresista sostuvo que siempre confió en que la interpretación fiscal y la sentencia inicial eran equivocadas, agradeciendo que "jueces honorables y de altísimo nivel han puesto las cosas en su sitio". Además, pidió que decisiones "ajustadas a ley" sean la regla en el Poder Judicial, evitando fallos "motivados por intereses políticos, sesgos o resentimientos".

Futuro político

Sobre su futuro político, Salaverry no quiso dar muchos detalles e indicó que no tiene planes en la actualidad. "Recupero todos mis derechos civiles. Podría postular si lo decidiera, pero no tengo previsto ningún cargo a nivel nacional en este momento", dijo.