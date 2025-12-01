Fiscalía recupera barra de oro valorizada en S/ 2.2 millones ligada a minería ilegal

La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima obtuvo una resolución judicial que ordena que una barra de oro de cerca de 10 kilos, valorizada en más de S/ 2.2 millones, sea incautada a favor del Estado. La pieza metálica fue identificada como producto de operaciones de minería ilegal y actividades financieras irregulares.

Investigación reveló esquema de fachada minera

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por el fiscal adjunto Jorge Elías Castillo Jiménez, el lingote representa un incremento patrimonial injustificado asociado a una empresa minera que operaba como fachada. La compañía utilizó de manera irregular el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para aparentar producción y exportación de oro, pese a contar con un capital mínimo y sin capacidad operativa real.

La representante legal de la firma, Filomena Achaquihui, presentó declaraciones inconsistentes sobre el origen de insumos químicos, explosivos y otros materiales que supuestamente respaldaban su actividad extractiva. Estos elementos, junto con la ausencia de personal adecuado, equipos y autorizaciones, reforzaron la tesis fiscal sobre el carácter ilícito del negocio.

Los vínculos familiares entre las empresas relacionadas y la ausencia de medios para realizar una explotación minera legítima consolidaron la decisión judicial, al demostrarse que la estructura empresarial funcionaba como un mecanismo para blanquear oro obtenido de manera ilegal. Con esta medida, el Ministerio Público reafirmó su estrategia para cortar el flujo económico de organizaciones dedicadas a la minería ilegal y delitos conexos.