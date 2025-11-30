Ollanta Humala: PJ declara fundado habeas corpus de expresidente por detención en adelanto de sentencia

El Poder Judicial (PJ) declaró fundado el habeas corpus interpuesto por el expresidente Ollanta Humala, por haber sido detenido tras la lectura del adelanto de fallo, el pasado 15 de abril. El Tercer Juzgado Penal Colegiado lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos.

La Primera Sala en lo Constitucional le dio la razón al exmandatario señalando que su detención y encarcelamiento es inconstitucional porque se sustentó en un "adelanto de fallo" y no en una “sentencia escrita y motivada que explique las razones de la privación de la libertad".

DIGNIDAD HUMANA

Asimismo, en su resolución los magistrados manifiestan categóricamente que toda privación de la libertad, detención o reclusión, que sea inconstitucional "no solo infringe una regla, sino que subvierte la propia idea de dignidad humana que sostiene al Estado de derecho".

Aunque determinó que la detención de Humala Tasso fue inconstitucional, esto no implica que dejará el Penal de Barbadillo. Los jueces indican que la detención actual no responde al adelanto de fallo, pues el veredicto íntegro ya ha sido leído y notificado al exmandatario.