Delia Espinoza: relatora de la ONU "preocupada" por ataques contra la suspendida fiscal de la Nación

La relatora de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, señaló que existe "un esfuerzo organizado para obstaculizar" el retorno de Delia Espinoza a la Fiscalía de la Nación.

“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso (…) supone una amenaza para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales”, indicó.

INHABILITACIÓN

También expresó su preocupación de que la decisión judicial que reincorporar a Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación "no se haya acatado (…) y me alarma que la Junta Nacional de Justicia abriera investigación al juez que ordenó la reincorporación de la fiscal", agregó.

Finalmente, criticó que los ataques contra Delia Espinoza sigan "intensificándose" y que la Comisión Permanente del Congreso aprobara una moción para inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación para ejercer cargos públicos durante un período de 10 años.