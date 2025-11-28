PJ autoriza viaje de Juan Santiváñez a Colombia: exministro tiene impedimento de salida del país

El juez Juan Checkley autorizó al exministro del Interior, Juan Santiváñez, viajar a Colombia del 1 y el 6 de diciembre, para participar como expositor en un congreso internacional de abogados, que se desarrollará en la ciudad de Bogotá.

Esto, pese a que tiene impedimento de salida del país por una presunta interferencia ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia, para favorecer a un excliente condenado por organización criminal.

DERECHO AL TRABAJO

La Fiscalía se opuso a la solicitud por falta de documentos, inconsistencias en las fechas y ausencia de razones que justifiquen la necesidad del viaje. Pero el juez lo consideró razonable e incluso le darán más días para la preparación su exposición.

En su resolución, el juez Checkley señaló que el derecho al trabajo ampara la salida del exministro del Interior y dispuso notificar a Migraciones para levantar el impedimento hasta el 6 de diciembre, fecha tras la cual la medida se reactivará.