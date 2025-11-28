Óscar Urviola no descarta que condena de Pedro Castillo se reduzca: podría salir libre en 3 años

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, no descartó que la pena de 11 años, 5 meses y 15 días impuesta en la víspera contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, al final se reduzca considerablemente y salga de prisión en pocos años.

"[¿Los 11 años y 5 meses se podrían convertir en 3 años?] Si, y parece que ese ha sido el objetivo, llevarlo a conspiración para la rebelión y aplicar la reducción de la mitad de pena que el artículo 3, 4, 6 del Código Penal establece para rebelión", manifestó en entrevista con Canal N.

GOLPE DE ESTADO

Dijo también que la Sala Suprema Penal, donde se resolverá la apelación, debe revisar la calificación del delito para que se aplique la pena que en verdad corresponde, ya que la condena es histórica, pues es la primera vez que se sanciona un golpe de Estado.

"Tiene que significar un hito para que en lo sucesivo nadie cometa un hecho como el que todo el Perú ha reprobado y que obviamente a significado una serie de dificultades para el país. Que nos ha expuesto a situaciones de confrontación con otras naciones como México, Colombia", explicó.