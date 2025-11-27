Carlos Caro tras sentencia contra Betssy Chávez: "Su condición de asilada es cada vez más débil"

El abogado penalista, Carlos Caro, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), sentenció a 11 años y 5 meses de cárcel al expresidente de la República, Pedro Castillo y a la expremier Betssy Chávez, ambos por el delito de conspiración para rebelión.

En entrevista para Canal N, el letrado señaló que la sentencia contra Chávez Chino por el fallido golpe de Estado del 2022 "debilita" su condición de asilada. Recordemos que la expremier se encuentra en la Embajada de México a la espera del salvoconducto que le permita huir del país y burlar a la justicia.

"Su condición de asilada es cada vez más débil, en la medida que no se le ha otorgado el salvoconducto. Si ya el gobierno no ha cumplido con extenderle el salvoconducto siendo solo procesada (...) ahora que ya pesa sobre ella una condena de primera instancia, eso creo que hace más difícil que el gobierno le otorgue el salvoconducto", dijo.

CUESTIONA ASILO

Asimismo, Carlos Caro cuestionó el asilo político que el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le otorgó a Chávez Chino, calificándolo de "irregular".