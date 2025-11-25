Delia Espinoza tras ser inhabilitada por el Congreso: “Es una venganza política”

Suspendida fiscal de la Nación indicó que todo formaría parte de un plan del Parlamento.

Después de que el Congreso aprobara inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza para que no pueda ejercer un cargo público, la suspendida fiscal de la Nación, decidió pronunciarse al respecto de la decisión tomada en la Comisión Permanente.

En declaraciones a los medios con una portátil, Espinoza Valenzuela lamentó el veredicto del Parlamento, asegurando que la están castigando por haber realizado su trabajo, sin embargo, tiene la esperanza que todo el panorama cambiará.

“Los señores del Congreso lamentablemente están consumando una venganza política en mi contra, solo por haber hecho mi trabajo con objetividad, arreglo a la constitución. No me perdonan por haber presentado denuncia contra ellos (congresistas)”, comentó.

PIDE SU RESTITUCIÓN EN EL CARGO

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Delia Espinoza exigió a la entidad de que puedan respetar la decisión. “El señor de juez debe estar terminando elaborando su decisión para restituirme en el cargo que me corresponde”.