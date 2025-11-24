Delia Espinoza a la JNJ por no reponerla en el cargo: “Ha pisoteado y avasallado mis derechos”

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, sin embargo, la entidad ha hecho omiso a lo exigido por el TC.

Ante esta situación, Espinoza Valenzuela brindó una entrevista en La República enfatizando que la JNJ esta vulnerando las decisiones de órganos autónomos, lo que podría causar, una serie de problemas más adelante.

“Si eso me pasa a mí como la más alta autoridad del Ministerio Público, entonces qué podemos esperar para los derechos de los demás peruanos, que simplemente pueden ser pisoteados por cualquier órgano administrativo. La JNJ ha pisoteado y avasallado mis derechos, pero yo porque soy abogada me estoy defendiendo”, comentó.

HAY UNA PERSECUCIÓN EN SU CONTRA

De acuerdo a lo que viene aconteciendo en los últimos días con Delia Espinoza, la suspendida titular de la Fiscalía dejó en claro que estaría comenzando un ensañamiento en su contra, ya que, antes de ser destituida, se encontraba realizando un buen trabajo.

“Lo que pretende la Junta con esta medida o demanda competencial es hacer una persecución demoledora porque soy incómoda y he venido persiguiendo el delito, no a las personas, con pruebas y demostración que se pueden atribuir a distintos funcionarios, congresistas, la expresidenta, exministros”, declaró.