Este 27 de noviembre sentencian a Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo ya tiene fecha para conocer su destino judicial. El Poder Judicial anunció que la sentencia por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 será leída el jueves 27 de noviembre, en una audiencia programada para las 09:00 a. m. ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La decisión llega tras el cierre del debate realizado el último viernes.

La Corte Suprema informó, mediante un comunicado oficial en X, que ese día se determinará si Castillo Terrones es declarado culpable o inocente del atentado contra la institucionalidad que intentó ejecutar al anunciar la disolución del Congreso e intervenir el sistema de justicia sin respaldo de las Fuerzas Armadas.

"Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda", indica el pronunciamiento del Poder Judicial.

DESTINO DEL EXMANDATARIO EN MANOS DEL PJ

La Fiscalía ha solicitado para Pedro Castillo 34 años de prisión por rebelión y 19 años por conspiración, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El expresidente Castillo permanece en prisión preventiva en el penal Barbadillo.