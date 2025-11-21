Carlos Caro sobre Martín Vizcarra: "Todo apunta a que el fallo será una sentencia condenatoria"

El abogado penalista, Carlos Caro, se pronunció tras culminar la fase de alegatos finales en el juicio oral contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista para Canal N, el letrado se refirió a la lectura de sentencia contra el exmandatario, que será este miércoles 26 de noviembre y señaló que existe una alta probabilidad de que el fallo del Poder Judicial sea una sentencia condenatoria.

"Estamos ya ad portas de la sentencia y todo apunta a que las pruebas del cargo que se ha levantado contra el expresidente no han sido debilitadas, es decir, todo apunta a que el fallo va a ser, en definitiva, una sentencia condenatoria", dijo.

NEGACIONISMO

En ese sentido, Carlos Caro consideró que las pruebas del Ministerio Público son contundentes y Vizcarra Cornejo ha adoptado una "lógica de negacionismo": "Querer tapar el sol con un dedo es algo que, en términos de una defensa legal, es una defensa bastante pobre", sostuvo.