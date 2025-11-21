Pedro Castillo asegura que pediría pena de muerte para él si se comprueba actos de corrupción en su contra

Durante la audiencia de alegatos de clausura del juicio oral por el caso 'golpe de Estado', el expresidente Pedro Castillo Terrones sorprendió con sus declaraciones al asegurar que, de encontrársele algún indicio de corrupción en su gestión, no solicitaría pena de cárcel para él, sino “pena de muerte”.

“Sí me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel, pido pena de muerte, porque eso es lo que se tiene que corregir en el país", sostuvo el exmandatario.

A pesar de que la pena de muerte no es aplicable en Perú por sentencias judiciales, el expresidente aseguró que estaría dispuesto a asumirla si se comprobara algún acto ilícito de su parte cuando estuvo en Palacio.

REAFIRMA SU INOCENCIA

Castillo realizó este último descargo desde el penal de Barbadillo, antes de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emita el veredicto. El exmandatario reafirmó su inocencia y rechazó cualquier vinculación con el mal uso de recursos públicos durante los 17 meses que permaneció en Palacio de Gobierno.

Además, señaló que nunca recibió dinero ilícito ni abrió cuentas en el extranjero, ni posee propiedades obtenidas de manera irregular. “Tres años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción y no me lo van a encontrar porque yo no vine para eso”, enfatizó durante la audiencia de este viernes 21 de noviembre.