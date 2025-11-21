Pedro Castillo: expresidente presenta alegatos finales en proceso por presunto golpe de Estado

Esta mañana, tras más de ocho meses de audiencias, el juicio oral contra el vacado expresidente Pedro Castillo y sus colaboradores, por el presunto delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, entró a su etapa final.

Según fuentes judiciales, en la audiencia de hoy, los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema escucharán los alegatos finales de los procesados y sus abogados. Luego deliberarán para emitir su fallo en los próximos días.

REBELIÓN

Castillo Terrones, junto a la expremier Betssy Chávez y el exasesor Aníbal Torres, así como el exministro del Interior Willy Huerta y dos oficiales de la Policía Nacional son imputados por los presunto los delitos de rebelión y abuso de autoridad.

Por estos cargos, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que dicte 34 años de prisión contra el exjefe de Estado Pedro Castillo, mientras que para Chávez Chino y Huerta Olivas pidió 25 años de cárcel y para Torres Vásquez 15 años.

ACTO POLÍTICO

Durante el juicio, el exmandatario dijo que no perpetró un golpe de Estado y que el Mensaje a la Nación donde anunció el cierre del Congreso fue un acto político y no delictivo. También cuestionó el juicio en su contra, al que calificó de “pantomima”.