Betssy Chávez: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expremier y ordenan su captura

Esta mañana,el Poder Judicial revocó la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez y le impuso cinco meses de prisión preventiva, esto, en el marco del juicio por el golpe de Estado de 2022. Ella está asilada en la Embajada de México en Lima.

En su resolución, el juez Juan Checkley señaló que desde el pasado 20 de octubre la investigada no cumplió con la marcación del registro biométrico y no concurrió a las citaciones judiciales por el proceso que afronta junto al expresidente Pedro Castillo.

GOLPE DE ESTADO

“Posterior a dicho control existe un evidente incumplimiento de la acusada Chávez Chino respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días como se indicó, entre otros…”, se lee en documento judicial.

El magistrado Checkley Soria determinó que el peligro de fuga de la procesada es “palpable”, así como el riesgo de “frustración” del juicio oral por el golpe de Estado, por lo que determinó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.