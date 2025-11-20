Mario Vizcarra sobre Martín Vizcarra: "Confiamos en que será declarado inocente de toda culpa"

El precandidato presidencial por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció tras culminar la fase de alegatos finales en el juicio oral contra su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del proceso que se le sigue por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista para Exitosa, el hermano del exmandatario señaló que el partido Perú Primero confía ciegamente en la inocencia de Vizcarra Cornejo y se mostró en la decisión que tome el Poder Judicial la próxima semana.

"Nosotros confiamos, como confiamos todos los militantes y quienes lo conocemos a Martín Vizcarra, en que será declarado inocente de toda culpa", señaló Mario Vizcarra.

LECTURA DE SENTENCIA

Cabe precisar que, tras culminar los alegatos finales, el Poder Judicial (PJ), programó para este miércoles 26 de noviembre la lectura de sentencia contra Martín Vizcarra. El Ministerio Público solicita 15 años de prisión para el expresidente.