Martín Vizcarra tras conocer fecha de lectura de sentencia: "Acataré la decisión que se tome"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) confirmó que el próximo miércoles 26 de noviembre dará lectura a la sentencia contra el exmandatario, en el marco del proceso que se le sigue por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En declaraciones a la prensa, el exjefe de Estado ratificó su presencia en la lectura de sentencia, descartando cualquier posibilidad de fuga y aseguró que acatará la decisión de los magistrados, sea cual sea.

"Voy a venir la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre a las 9.00 a. m., y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente estaré aquí presente", manifestó Vizcarra Cornejo.

ALEGATOS FINALES

Cabe precisar que este jueves culminó la etapa de alegatos finales, en la que el exmandatario se declaró inocente de los cargos que se le imputan y a su salida de la audiencia aseguró que su abogado desbarató la tesis fiscal.