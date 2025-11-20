Martín Vizcarra: Poder Judicial leerá sentencia a expresidente el miércoles 26 de noviembre

Este mediodía, el Poder Judicial informó que la audiencia de lectura de sentencia al exmandatario de la República, Martín Vizcarra Cornejo se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre desde las 9.00 a. m.

El exjefe de Estado es procesado por la comisión del presunto delito de cohecho en la concesión de las obras de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

FALLO JUDICIAL

Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para el exmandatario, acusándolo de presuntamente haber recibido sobornos que ascienden a 2.3 millones de soles, de empresas que buscaban ganar la licitación de las obras.

A su salida de la sede judicial, tras concluir los alegatos finales, Vizcarra Cornejo se mostró optimista y aseguró que su defensa desbarató la tesis fiscal. Confirmó su asistencia a la audiencia final y que se someterá al fallo judicial.