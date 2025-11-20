Fiscalía inmovilizó 26 mil cajas de conservas cárnicas: alimentos estaban destinados a escolares

La Fiscalía inmovilizó unas 26 mil cajas de conservas cárnicas marca Don Simón en un almacén de la empresa Frigoinca S. A. C., ubicado en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, región La Libertad. La medida tiene como fin tomar muestras, determinar el origen del lote y obtener la documentación respectiva.

El lote estaba destinado a escolares de colegios estatales de todo el país a través del programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma). El decomiso busca también proteger la integridad de las pruebas y permitir de manera confiable el análisis técnico necesario que confirme la autenticidad y trazabilidad de los alimentos.

LOS FRÍOS DEL HAMBRE

La medida se enmarca en la investigación del Ministerio Publico sobre el caso ‘Los fríos del hambre’, que revela la existencia de una presunta red criminal que, desde 2023, gestionaba para favorecer a Frigoinca, buscaban asegurar la renovación de licencias sanitarias para dicha empresa, proveedora de conservas al desactivado programa Qali Warma.

Según el expediente fiscal, Nilo Burga, dueño de Frigoinca, buscaba evitar sanciones que le impidan contratar con el Estado. Para lograrlo, recurrió a varios intermediarios capaces de influir dentro de la Gerencia Regional de Salud. Uno de esos mediadores sería Óscar Acuña, hermano del exgobernador regional César Acuña, que esta inubicable.