Martín Vizcarra presenta alegatos en etapa final de juicio por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Esta mañana, el Cuarto Juzgado Nacional inició la etapa final del juicio contra Martín Vizcarra, por el presunto delito de cohecho en la concesión de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

A su llegada a la sede judicial, el expresidente de la República dijo esperar que los magistrados escuchen con total objetividad los argumentos que señalará su defensa y los que él también expondrá en esta etapa de clausura del proceso.

"Ahora nos toca a la parte acusada defenderse; entonces yo espero que escuchen con objetividad los alegatos de mi abogado, demorará alrededor de dos horas, que es el tiempo que tomó la fiscalía, y a mí la jueza me ha dado 15 minutos", indicó.

ARGUMENTOS DE VIZCARRA

Asimismo, se mostró confiado en demostrar que no tiene responsabilidad en lo que se le acusa. "Yo tengo seguridad de mi inocencia, quiero que ustedes como periodistas objetivos vean los argumentos de la defensa y los argumentos míos", declaró a Andina.

Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra, acusado de presuntamente recibir alrededor de 2.3 millones de soles de sobornos por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.