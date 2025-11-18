Delia Espinoza: JNJ presenta ante el TC demanda competencial por resolución del Poder Judicial

En su afán de terminar con la polémica, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el fallo del Poder Judicial que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Según indica en el documento la JNJ, habría sufrido "un menoscabo de sus competencias y atribuciones como consecuencia de un exceso del Poder Judicial", esto, tras el fallo del juez Juan Torres que declaró fundado el amparo de Espinoza Valenzuela.

CONTROL CONSTITUCIONAL

Asimismo, manifiesta que "no se ha respetado el especial cuidado que deben observar los organismos jurisdiccionales al momento de realizar un control constitucional sobre las decisiones de la Junta Nacional de Justicia", informa RPP.

Finalmente, piden que declare nula la resolución que repuso a la Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, medida que no se ejecutó pues el fiscal interino señala no haber recibido el documento del JNJ informándole sobre el tema.