Erick Moreno Hernández: Justicia paraguaya autoriza la extradición de “El Monstruo” al Perú

La jueza paraguaya Clara Ruiz aprobó la extradición de Erick Moreno, de 33 años, conocido como alias “El Monstruo”, requerido por la justicia peruana por presuntos delitos vinculados al homicidio, el sicariato y la extorsión.

La resolución señala que el traslado del líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, deberá ser coordinado entre las autoridades diplomáticas y policiales de ambos países. “El Monstruo”, figuraba como prófugo de la justicia desde 2022.

APELACIÓN

Asimismo, se indica que la justicia peruana solo podrá enjuiciarlo por los delitos mencionados en la solicitud de extradición, en aplicación del principio de especialidad, y no podrá enviarlo a un tercer país sin autorización de Paraguay.

Aunque la resolución ya está emitida, todavía no es definitiva. El abogado de Moreno Hernández tiene cinco días para presentar una apelación. La justicia peruana lo requiere’ por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.