Delia Espinoza anuncia querella contra Fernando Rospigliosi: “Me ha difamado por llamarme ‘filoterruca’”

Después de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremetiera contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por tildarla, como ‘proterrorista’, Espinoza Valenzuela anunció que tomará medidas al respectivo sobre el hecho.

En declaraciones a los medios de comunicación, la suspendida titular del Ministerio Público indicó que ha pesar de haberle solicitado las disculpas respectivas, el integrante de Fuerza Popular ha hecho caso omiso, por lo que, ha decidido tomar acciones legales.

“Es público que el señor me ha difamado y ha afectado mi honorabilidad. Se le ha pedido, vía carta notarial, que se rectifique, pero insiste en llamarme ‘filoterruca’ o aliada del terrorismo. Esperamos que se rectifique públicamente y retire las palabras ofensivas dirigidas a una dama. Pero si no lo hace, tendremos que presentar formalmente una querella”, comentó.

NO ACEPTA LAS CRÍTICAS

De acuerdo a Fernando Rospigliosi, Delia Espinoza es una autoridad que no le gusta recibir comentarios negativos de los sectores políticos, por lo que, considera que está abusando de su cargo. “No descansa persiguiendo a quienes la critican. Usó el enorme poder que tenía de forma política y prevaricadora. Y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo”.