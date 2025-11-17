Daniel Salaverry: fallo sobre apelación a condena de 8 años de prisión se conocerá este 24 de noviembre

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema leerá el próximo lunes 24 de noviembre el fallo sobre la apelación presentada por el excongresista Daniel Salaverry por la condena de ocho años de prisión por el presunto delito de peculado doloso.

Así lo informó el Poder Judicial, quien detalló que la audiencia contra el exparlamentario condenado en primera instancia, fue programada para las 8:30 a.m. y estará presidida por el juez supremo César San Martín Castro.

La defensa del exparlamentario presentó una apelación que ha sido evaluada por el máximo órgano penal del Poder Judicial, culminando así la etapa de deliberación del caso. El fallo que se leerá el lunes será definitivo en la instancia suprema y determinará si se confirma, modifica o revoca la condena impuesta inicialmente a Salaverry.

Uso irregular de recursos del Congreso

La sentencia apelada está relacionada con el presunto uso irregular de recursos del Congreso durante su gestión como parlamentario. La Fiscalía lo acusó de haber empleado fondos asignados para actividades de representación en fines personales, lo que fue calificado como peculado doloso en la primera instancia judicial.

Inhabilitación y reparación civil

En la condena inicial también se dispuso la inhabilitación del excongresista del ejercicio de cargos públicos por cinco años, el pago de 360 días multa y el pago de 119,577 soles de reparación civil a favor del Estado.