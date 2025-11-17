Delia Espinoza denuncia que la JNJ ignora medida cautelar: “Ya están en desacato”

La fiscal suprema Delia Espinoza denunció que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra en desacato al no cumplir con la orden judicial que ordena su reposición inmediata y la suspensión de los procesos disciplinarios en su contra. La magistrada acudió este lunes al Ministerio Público para actualizar su declaración jurada de intereses y posteriormente llegó a la Corte Suprema para verificar el avance del cumplimiento de la medida cautelar.

RECLAMO POR REPOSICIÓN

Espinoza aseguró que la JNJ ha incumplido el plazo otorgado por el Noveno Juzgado Constitucional, que dispuso detener las investigaciones disciplinarias en su contra y restituirla en el cargo. “Desde el día de hoy ya está en claro desacato y desobediencia y resistencia a la autoridad”, expresó a la prensa, enfatizando que la decisión judicial debe ejecutarse sin más dilaciones.

La fiscal señaló que su presencia en la sede judicial se debió a coordinaciones necesarias para retomar funciones, pese a que —afirmó— no existe hasta el momento ninguna comunicación formal de la JNJ que indique su voluntad de acatar la medida. También aclaró que no se cruzó con el fiscal interino Tomás Gálvez durante su visita al Ministerio Público y reiteró que su declaración jurada de intereses debía ser actualizada como parte de sus responsabilidades administrativas.

PEDIDO DE UNA DECISIÓN INMEDIATA

Tras su salida del Noveno Juzgado Constitucional, Espinoza indicó que dialogó con el magistrado encargado de evaluar el cumplimiento de la medida cautelar. Señaló que solicitó una respuesta inmediata sobre la omisión de la JNJ, reclamando una resolución que confirme el desacato y disponga acciones urgentes. “Mi pedido es que sea en el día. A él le corresponde tomar una decisión definitiva respecto a la evidente desobediencia”, manifestó.

La fiscal reafirmó que su retorno al cargo depende exclusivamente de la ejecución de la medida judicial vigente y advirtió que la negativa de la JNJ afecta no solo su situación personal, sino el respeto a las decisiones del Poder Judicial.

La restitución de Delia Espinoza fue ordenada por una medida cautelar del Noveno Juzgado Constitucional, que dispuso suspender de manera inmediata los procesos disciplinarios iniciados por la JNJ. Sin embargo, al no existir un pronunciamiento ni acciones concretas por parte del organismo, la fiscal insiste en que la situación constituye un incumplimiento deliberado.

Espinoza indicó que seguirá coordinando con su defensa legal y con el juez para garantizar que la orden judicial se cumpla, mientras espera una resolución que confirme el desacato y precise las consecuencias para los miembros de la Junta Nacional de Justicia.