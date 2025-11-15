Tragedia en Arequipa: dictan 7 días de detención preliminar para conductor que chocó contra bus

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná dictó siete días de detención preliminar contra Henry Apaclla Ñaupari (35), conductor investigado por homicidio y lesiones culposas tras el accidente de tránsito que dejó 37 fallecidos y 25 heridos en la provincia de Camaná, en Arequipa.

El juez David Sotomayor Saavedra dispuso la medida al considerar que existe riesgo de fuga, fundamentado en la falta de arraigos domiciliarios y laborales que garanticen la presencia del investigado durante el proceso.

Durante la audiencia realizada el jueves 13 de noviembre, se presentó un peritaje que estableció que el imputado tenía 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el límite legal permitido. Este dato, junto con la reconstrucción del accidente, fue determinante para que el juez concluyera que existe sospecha simple de homicidio culposo y lesiones culposas, según los argumentos presentados por la Fiscalía.

Reconstrucción del accidente

La inspección técnico-policial determinó que la camioneta habría invadido el carril contrario, impactando frontalmente contra el bus de la empresa Llamosas. El análisis judicial establece que la invasión de carril, la conducción bajo efectos del alcohol y la naturaleza del vehículo motorizado constituyen tres agravantes contemplados por el artículo 111 del Código Penal.

Defensa de chofer apelará medida

El siniestro se registró en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en Ocoña, cuando el bus interprovincial cayó 200 metros a una quebrada luego de chocar contra la camioneta conducida por Apaclla. La detención judicial se computa desde el 12 de noviembre y vencerá el 19 de noviembre, mientras el Ministerio Público continúa recabando pruebas. La defensa del imputado anunció que apelará la medida de detención preliminar.