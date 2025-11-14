Alejandro Salas defiende a Martín Vizcarra: “Si la justica es objetiva, no debería ser sentenciado”

En medio de la recta final del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua que condenarían a Martín Vizcarra, el vocero del expresidente, Alejandro Salas, salió en defensa del exmandatario asegurando que los magistrados que llevan el caso no tendrían que dar un veredicto contra el exjefe de Estado.

Durante una entrevista en Canal N, el exministro en la gestión de Pedro Castillo indicó que se han presentado una serie de alegatos contra Vizcarra Cornejo, sin embargo, ninguno ha demostrado que se haya entregado dinero ilícito al exgobernador regional.

“Si la justicia es objetiva no debería haber ningún tipo de sentencia, para poder sentenciar necesitas certeza (…) Lo que se ha escuchado por el Ministerio Público son elucubraciones que hablan de manifiestos, pero no se llega a probar una certeza”, comentó.

PODRÍA ESCAPARSE DEL PERÚ

Tras el pedido de 15 años de prisión efectiva contra Martín Vizcarra, la Fiscalía maneja la hipótesis de que el expresidente pueda solicitar algún tipo de asilo político en un país de la región, con el propósito de evadir la pena.