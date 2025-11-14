Corte Suprema declaró "inadmisible" recurso fiscal para la suspensión de Patricia Benavides

La Corte Suprema declaró "inadmisible" un recurso de casación del Ministerio Público para que se suspenda temporal de Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema titular por 36 meses, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y otros durante su gestión como fiscal de la Nación.

El tribunal supremo desestimó dicho recurso que calificó de “improcedente al haberse producido sustracción de la materia”, ya que, en el momento que se formuló el pedido, Patricia Benavides no ejercía funciones como fiscal suprema titular ni como fiscal de la Nación al haber sido suspendida por la anterior Junta Nacional de Justicia.

INTERÉS PÚBLICO

La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos alegaba en su recurso de casación excepcional, presentado el último 20 de agosto, que la resolución impugnada afecta el interés público y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú en materia de lucha contra la corrupción y el abuso de poder.

Al respecto, la Corte Suprema determinó que dicho recurso de casación no resulta atendible, debido a que esta sala fue la que emitió la resolución cuestionada, el último 30 de julio, siendo una decisión que no puede ser recurrida por ningún medio impugnatorio por ser el último grado de la jurisdicción penal ordinaria, informa RPP.