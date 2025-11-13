Poder Judicial

Hace 37 minutos

Pedro Castillo asegura que Betssy Chávez y Aníbal Torres "no tuvieron participación" en golpe de Estado

"Ni antes, ni durante, ni después. No tuvieron ninguna participación ni directa, ni indirectamente. Por eso rechazo este juicio", señaló el expresidente.



El expresidente de la República, Pedro Castillo, participó en una nueva audiencia del juicio oral en su contra y otros, por el presunto delito de rebelión en el marco del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Durante su intervención en la audiencia, el exmandatario buscó "limpiar" a los exjefes de Gabinete, Betssy Chávez y Aníbal Torres, asegurando que "no tuvieron ninguna participación" en su intento por quebrar el orden constitucional.

"El 4 de marzo, cuando se instala este juicio, una vez más la reitero el día de hoy: los señores coimputados nunca tuvieron, nada tuvieron que ver con este anuncio que hice el 7 de diciembre. Ni antes, ni durante, ni después. No tuvieron ninguna participación ni directa, ni indirectamente. Por eso rechazo este juicio", dijo.

POSTULACIÓN AL SENADO

Cabe precisar que el congresista Roberto Sánchez anunció que Castillo Terrones postulará a  la Cámara de Senadores en las próximas Elecciones Generales del 2026 por el partido Juntos por el Perú (JP).


Temas Relacionados: Aníbal TorresBetssy ChávezGolpe De EstadoJudicialesPedro Castillo

También te puede interesar:

BANNER