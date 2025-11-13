Pedro Castillo asegura que Betssy Chávez y Aníbal Torres "no tuvieron participación" en golpe de Estado

El expresidente de la República, Pedro Castillo, participó en una nueva audiencia del juicio oral en su contra y otros, por el presunto delito de rebelión en el marco del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Durante su intervención en la audiencia, el exmandatario buscó "limpiar" a los exjefes de Gabinete, Betssy Chávez y Aníbal Torres, asegurando que "no tuvieron ninguna participación" en su intento por quebrar el orden constitucional.

"El 4 de marzo, cuando se instala este juicio, una vez más la reitero el día de hoy: los señores coimputados nunca tuvieron, nada tuvieron que ver con este anuncio que hice el 7 de diciembre. Ni antes, ni durante, ni después. No tuvieron ninguna participación ni directa, ni indirectamente. Por eso rechazo este juicio", dijo.

POSTULACIÓN AL SENADO

Cabe precisar que el congresista Roberto Sánchez anunció que Castillo Terrones postulará a la Cámara de Senadores en las próximas Elecciones Generales del 2026 por el partido Juntos por el Perú (JP).