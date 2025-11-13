Raúl Noblecilla renuncia a la defensa de Betssy Chávez: "No puedo convalidar un proceso arbitrario"

El abogado Raúl Noblecilla, presentó este jueves su renuncia a la defensa legal de la expremier Betssy Chávez, en el marco del juicio oral que afronta junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el presunto delito de rebelión.

A través de su cuenta en la plataforma X, el también precandidato a la primera vicepresidencia por el partido Podemos Perú calificó de "arbitrario" el proceso contra la expremier por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

"No puedo convalidar un proceso arbitrario, plagado de presiones y conducido por jueces provisionales. Betssy Chávez sigue siendo víctima de una persecución implacable pero también es símbolo de resistencia y dignidad", se lee en el tuit.

"PERSEGUIDA POLÍTICA"

Asimismo, Noblecilla Olaechea respaldó la decisión de Chávez Chino de asilarse en la Embajada de México en Lima y aseguró que su excliente es víctima de una "persecución política" a manos de "un sistema de justicia capturado".