Martín Vizcarra asegura que no se asilará: "Estaré en la lectura de sentencia"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció en el marco del inicio de la fase de alegatos finales del juicio oral que afronta por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Como es de conocimiento, el día de hoy se dio inicio a los alegatos finales de las partes involucradas en el proceso, donde el fiscal Germán Juárez Atoche y la Procuraduría Anticorrupción expusieron sus argumentos de cierre previo a la lectura de la sentencia.

Vizcarra Cornejo también expondrá sus alegatos finales el próximo jueves 20 de noviembre. Cabe precisar que la Fiscalía solicita 15 años de prisión para el exmandatario y su inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos.

DICE QUE NO ASILARÁ

Tras culminar la audiencia en la Corte Superior Nacional, el exjefe de Estado brindó declaraciones a la prensa y aseguró que no buscará asilo político, en referencia a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México y a la espera del salvoconducto que le permita abandonar el país.

"Estoy acá, como en todas las audiencias. La próxima semana estará y les aseguro que estaré en la lectura de sentencia. No hemos hecho ninguna gestión, no hay ninguna posibilidad de asilo en lo absoluto, pueden ver en cualquier embajada, con cualquier miembro diplomático de cualquier país vecino", sostuvo.