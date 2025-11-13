JNJ pide a Delia Espinoza explicar demora en la reincorporación de Patricia Benavides a la Fiscalía

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó la suspendida fiscal Delia Espinoza para este lunes 17 de noviembre, en el marco del proceso que se le sigue por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público.

La Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ citó a la exfiscal de la Nación para que brinde su declaración desde las 8 y 30 a.m. en el referido proceso. Además, se indica que se desarrollará a través de una videoconferencia.

CONOCER SU VERSIÓN

La diligencia fue convocada pese a que hace unos días el Poder Judicial concedió una medida cautelar a través de la cual se ordena suspender todos los actos de investigación de este caso y reponer a Espinoza Valenzuela en el cargo.

Finalmente, la JNJ señala que la fiscal indagada "no se conectó para a presentar su declaración" el pasado 3 de noviembre por tal razón se le brinda una nueva oportunidad", con el objetivo de conocer su versión, informa Exitosa.