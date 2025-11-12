Betssy Chávez: PJ evaluará este jueves 13 si vuelve a dictar prisión preventiva contra expremier

El Poder Judicial (PJ) evaluará este jueves 13 de noviembre si vuelve a dictar mandato de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en el marco del caso que se le sigue por el presunto delito de rebelión.

El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, dispuso que el pedido de la Fiscalía se evaluado en una audiencia virtual a realizarse a partir de las 9 de la mañana. Como se recuerda, el requerimiento fue presentado por la fiscal suprema titular, Zoraida Ávalos.

El magistrado también escuchará los argumentos de la defensa legal de Chávez Chino, a fin de emitir una decisión respecto al pedido de la titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

ASILADA EN EMBAJADA DE MÉXICO

Como se recuerda, tras recuperar su libertad por un fallo del Tribunal Constitucional (TC), Chávez Chino se ausentó de hasta 4 audiencias del juicio oral que afronta junto al expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 2022.

No fue sino hasta hace unos días que el canciller Hugo de Zela confirmó que la expremier se encuentra asilada en la Embajada de México ubicada en el distrito de San Isidro y a la espera del salvoconducto que, de momento, no le será concedido.