Pedro Castillo presenta denuncia penal contra congresistas que votaron a favor de su vacancia

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, presentó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia el pasado 7 de diciembre del 2022, luego que el exmandatario intentó perpetrar un golpe de Estado.

En el documento dirigido al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, se menciona todos los nombres de los parlamentarios que votaron a favor de vacarlo, luego del mensaje golpista que dio el jefe de Estado, anunciando el cierre inconstitucional del Congreso.

"Por la comisión como autores del delito de abuso de autoridad, ilícito tipificado en el artículo 376 del Código Penal, en agravio de José Pedro Castillo Terrones y el Estado - Poder Ejecutivo", se lee en la denuncia presentada por Castillo Terrones.

DENUNCIA CONTRA DINA BOLUARTE

Asimismo, la denuncia de Pedro Castillo también alcanza a la expresidenta Dina Boluarte, por "aceptar ilegalmente" el cargo de presidente de la República. Como se sabe, Boluarte asumió el mando del país conforme a la ley debido a que ella ejercía el cargo de vicepresidenta.