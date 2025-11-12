Abogado de Ollanta Humala denuncia "persecución" tras formalizarse investigación por caso "Madre Mía"

Edison Huamán, abogado del expresidente Ollanta Humala, se pronunció luego que la Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra su cliente y otros por el denominado caso "Madre Mía".

En entrevista para Canal N, la defensa legal de Humala Tasso denunció que existe una "persecución" por parte del Ministerio Público contra su patrocinado, quien es acusado por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada.

"Este es un caso que nace en el año 2017 y es un claro ejemplo de que aquí hay una persecución contra el expresidente Ollanta Humala (...) el año 91, mi patrocinado nunca estuvo en ese lugar (base militar Madre Mía)", dijo.

OBJETIVO POLÍTICO

En ese sentido, Edison Huamán aseguró que el objetivo político de la Fiscalía es "condenar de manera ilegal y abusiva a la familia Humala Heredia sobre hechos falsos y pruebas falsas".