Dictan 36 meses de prisión preventiva contra madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo'

El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos.

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste sustentó la apelación para revocar los 35 meses de arresto domiciliario impuesto en primera instancia contra Hernández de la Cruz y variar la medida cautelar.

De acuerdo con el Ministerio Público, la medida fue dictada tras la apelación presentada por el Tercer Despacho de dicha fiscalía y sustentada por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste, que logró revocar el arresto domiciliario que inicialmente se le había otorgado en primera instancia el pasado viernes 8 de agosto por el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

Arresto domiciliario y grillete electrónico

Como se recuerda, el juez Rimachi Pilco había dispuesto originalmente que la medida de arresto domiciliario se llevara a cabo con la colocación de un grillete electrónico, es decir, sin resguardo policial presencial. Esta decisión inicial ha sido revertida completamente con la nueva resolución judicial que impone la prisión preventiva por un período de tres años.

Erick Hernández y "Los Injertos del Cono Norte"

Cabe resaltar que la imputada es madre de Erick Moreno, conocido como 'El Monstruo', señalado como presunto líder de la organización delictiva "Los Injertos del Cono Norte" y quien actualmente se encuentra detenido en Paraguay.